Teadlased uurisid toidupoodide külmikuid ja tulemused olid muret tekitavad

Uuringutesse on kaasatud TalTechi toidutehnoloogia tudengid, kes on praeguseks teinud üle 1000 mõõtmise kiiresti riknevate toitude külmlettides ja -kappides, kasutades toidu infrapuna termomeetrit.

Praeguseks on tuvastatud, et möödunud aasta novembrist kuni käesoleva aasta veebruarini olid vorstide ja salatite säilitustemperatuurid üle lubatu. Keemia ja biotehnoloogia instituudi direktori Ivar Järvingu sõnul oli veel kriitilisem olukord piimalettides. Piima temperatuur ületas 50 protsendil juhtudest soovitusliku temperatuuri ning kohupiima temperatuur ületas normi 70 protsendil juhtudest.

«Üllatavalt hea oli olukord külmsuitsufileede säilitamisega, kus lubatud temperatuuri ületati vaid mõningatel juhtudel. Ilmselt on see seotud kõrgendatud tähelepanuga seoses aastataguse listeeriabakteri skandaali tõttu,» sõnas ta.

Järvingu sõnul märgati ka äärmusi, kus näiteks toorvorstide temperatuurinäit oli 12 ⁰C, lubatud vahemik on aga 0–4 ⁰C. Ta rõhutas, et kui toidu säilitustemperatuur on lubatust kõrgem, kaotab ka säilituskuupäev oma sisu, sest toode võib varem rikneda.