Teadlased avastasid rahvusvahelisest kosmosejaamast senitundmatud bakterid

Kõik neli tüve kuuluvad samasse mulla- ja mageveebakterite perekonda, seisab värskes uurimuses. Need bakterid osalevad lämmastiku sidumises ja taimed kasvamises ning aitavad tõrjuda haigustekitajaid.

Kuidas said mullabakterid rahvusavahelisse kosmosejaama? ISSis elavad astronaudid on aastaid kasvatanud seal taimi, seega pole väga üllatav, et taimedega seotud mikroobid sealt kosmosejaamast leiti.