Apple võis levitada tooteesitluse kohta valeinfot, et lekitajaid tabada

Kuupäeva lähenedes ei saabunud Apple'ilt ametlikku infot ürituse kohta ja tuntud lekitajad, kes varem rääkisid 23. märtsist, jäid vait. Ainult üks lekitaja avaldas, et ettevõte käis osa inimestele teadlikult välja vale kuupäeva, kirjutab Apple Insider.

Lekitaja Jon Prosser oli veel mõni nädal tagasi väga kindel, et üritus leiab aset 23. märtsil. Ta oli isegi nii enesekindel, et lubas oma kulmud ära raseerida, kui Apple sel päeval uusi tooteid ei esitle. Ta eksis.

Prosser tunnistas viga ja ütles, et üritus toimub hoopis aprillis ning vale kuupäev öeldi inimestele, keda kahtlustatakse info lekitamises. Needsamad lekitajad andsid info edasi meediale. Prosseri sõnul ütles mitu allikat talle, et üritus toimub märtsis, kuid üks viitas aprillile. Tegelikult oli algusest peale planeeritud, et tooteesitlus toimub aprillis.