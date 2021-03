Lennujaama suveplaan toob juurde 22 uut ühendust

Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe rõhutab, et tegemist on esialgse lennuplaaniga. «Suure tõenäosusega tuleb suvisesse lennuplaani veel muudatusi. Nendel, kes soovivad suvel reisida, soovitame hoida silm peal lennufirmade kodulehtedel ja vajadusel küsida reisi planeerides nõu ka reisikorraldajalt.»

Eraldi tõi Pärgmäe välja uue otseühenduse Šveitsiga. «SWISSi tulekut Eestisse oleme oodanud kaua ning tänases olukorras süstivad taolised uudised usku reisimise peatsesse taastumisse. Zürich on seni olnud kasutamata potentsiaal - eestlaste huvi Šveitsi lendamise vastu on olnud suur, kuid võimalusi selleks seni nappinud. Samuti on šveitslased näidanud suurt huvi tulla Eestit avastama.»