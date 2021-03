Apple'ile lajatati laadijata iPhone 12 müümise eest Brasiilias trahv

Apple teatas 2020. aasta oktoobris, et iPhone 12 karpides ei tule telefoniga kaasa laadimisadapterit ja kõrvaklappe. Põhjusena toodi välja, et see on keskkonnasõbralikum. Kriitikud aga märkisid, et Apple saab väiksemate karpidega vähendada hoopis transpordikulusid ja kasu keskkonnale on minimaalne.