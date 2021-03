Vanad mündid viisid kiriku ja riigi kohtusse

Kultuuriministeerium ütles, et vaidlus puudutab Risti kirikust 2010. ja 2011. aastal leitud 1197 münti, mis pärinevad 13.-20. sajandist, suurem osa neist 16.-17.sajandist. Hetkel on mündid hoiul Harjumaa muuseumis. Kultuuriministeeriumist öeldi, et müntidel on teadusväärtus, rahasse seda ümber ei arvestata.