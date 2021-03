Uurimise alla sattunud Erial müüb kinnisvara ja koondab töötajaid

«Müüsime kuu aja sees juba teise eramu. Kui eelmise maja müügist läks 200 000 Viimsi Laiaküla ühe nelja boksiga ridamaja lõpetamisele, siis praegu on sel objektil ehitustööd kohe-kohe lõppemas ja juba ka mitu tõsist huvilist,» ütles Eriali juhatuse liige Erik Margijev pressiteates.

Tema sõnul on Eriali saneerimisnõustaja Ly Müürsoo soovitanud praegu kuni saneerimiskava vastuvõtmise ja kinnitamiseni aprilli lõpus hoiustajatele väljamakseid mitte teha, vaid kogu tulu kinnisvaraprojektide lõpetamisse suunata. «Uuest müügist laekuvad rahad suuname samuti Laiaküla ridaelamute lõpetamisse,» lisas Margijev.

Erial on veebruaris ja märtsis vähendanud algselt 13-liikmelist kontorimeeskonda järk järgult. Aprilikuust on ettevõttel plaanis jätta tööle neli-viis inimest, neistki pooled poole kohaga. Kahest kontori-ja teeninduspinnast loobumisega hoiab Eriali teatel ettevõte täiendavalt kokku ligikaudu 6000 eurot igakuiselt. «Inimesed, sealhulgas kliendi- ja IT tugi, hakkavad töötama kodukontorist,» märkis Margijev.