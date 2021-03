DPD Eesti alustab koostööd nutipostkastide tootja Parcelseaga

Parcelsea teatel on eesmärk jõuda vähemalt 1000 nutipostkasti paigaldamiseni üle Eesti. «Aprillis alustame eeltellimuste täitmist sajakonnale kliendile ning tellimusi on tulnud üle Eesti. Suurem osa on Harjumaalt, kuid ka Pärnumaa, Tartumaa ja Läänemaa on tugevalt esindatud,» ütles Parcelsea partner Tanel Raun.