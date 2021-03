Vana kalalaeva äravedamine Hiiumaa Kalana sadamast ebaõnnestus

Nädalavahetusel teatas Lohu aga, et soovib laeva nelja tuhande euro eest sealsamas Kalanas edasi müüa, kuna laev kaalus registris märgitust oluliselt rohkem ning selle transpordiks kavandatud tehnika ning teed, mida mööda oli plaanis laeva transportida, ei kannata nii suurt raskust välja. Katsel laeva kraanaga liigutada selgus, et see kaalub hoopis 42 tonni, isegi pärast mootori ja vintside eemaldamist jäi laeva kaaluks 37 tonni.