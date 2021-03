Saudi Araabia riigi rahalehm Aramco on alates oma majandustulemuste avalikustama hakkamisest 2019. aastal järjest teatanud kasumi alanemisest. See on tekitanud surve riigi rahandusele, sest Ar-Riyāḑ viib naftast sõltuva majanduse mitmekesistamiseks ellu miljardeid maksvaid projekte.