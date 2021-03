Naisteühendused: vaid palkade läbipaistvus ei aita palgalõhet kärpida

Palga läbipaistvus kui palgalõhe kaotamise meede on selgelt üle tähtsustatud, see on lihtsustatud lähenemine äärmiselt keerulisele ja mitmetahulisele probleemile, kirjutas naisteühenduste ümarlaud sotsiaalministeeriumile.

Naisteühendused leiavad, et et kuigi soolise palgalõhe vähendamine, töökohal asetleidva diskrimineerimise kaotamine ning võrdse palga põhimõtte edendamine on äärmiselt olulised, tuleb meeles pidada, et naiste ja meeste palgalõhe on tekkinud mitmete koostoimivate faktorite tulemusena ning seda pole võimalik kaotada palga läbipaistvuse meetme ülalt survestatud jõustamisega.