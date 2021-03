Jurist: enamjaolt on täitemenetluse võlgnikel põhiharidus või kutseharidus

Selgub, et täitemenetluse nõuded kimbutavad rohkem mehi ning naiste võlgnevused on enamjaolt tekitatud endiste elukaaslaste poolt.

«Minu kogemus ütleb, et naiste ja meeste vahekord täitemenetluse võlglaste osas on 40/60, kus naiste vanus on 35+ ning meestel 30+,» kirjeldas Hugo.legal jurist. Meestel on siiski võlgnevuste kogusummad juristi sõnul suuremad ja registrid naistest pikemad. «Naiste osas võib välja tuua, et enamjaolt on võlglastel 2 või enam last ja enamus võlgnevusi on tekitatud endiste elukaaslaste poolt naise nimel laenu võttes.»

Mitut last kasvatava lapsevanema jaoks ei ole võlgnevuse aegumine nii oluline kui üht last kasvatava vanema jaoks, selgitas Telk, kuna mitme lapsega vanema mittearestitav määr on suurem ja pangakontot saavad nad kasutada ligikaudu 700-800 euro ulatuses. «Halvemas seisus on ühe lapsega üksikvanemad ja vanemad, kelle lapsed on juba täiskasvanud, kuna nende mittearestitav määr on madalam. »

Hariduse osas paistab võlgnike seas kindel joon: vähem kui 10 protsenti on kõrgharidusega ning enamasti on täitemenetluse võlgnikel põhiharidus või kutseharidus, kirjeldas Telk.

«Sissetulek on võlglastel enamjaolt mitteametlik, kuna ametlikult pangakontole töötasu saades jääb ta täituri aresti tõttu rahast ilma,» lisas ta. Paljud neist elavad juristi kirjeldusel riigi kulul ja saavad erinevaid toetusi. Tööl käivate naiste sissetulek on 500-700 ning meestel 800-1000 eurot, tähekdas jurist.

Osa võlglastest on majandussurutise ajal äridest ilma jäänud ja end lõhki laenanud: «Paljud neist soovivad enda võlgnevuste registri puhtaks saada ja alustada puhtalt lehelt,» nentis ta.

«Usun, et aegumise kohaldamine annab paljudele inimestele võimaluse taaskord ametlikult tööle minna ning enda pangakontot kasutada, iseenesest on see ju meile kõigile pigem hea uudis,» ütles Telk.