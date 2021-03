Arenguseire: koroonakriis on Eestilt röövinud üle 20 miljoni inimtöötunni

Võib arvata, et kriisi mõjud ei kajastu veel inimeste toimetulekus, osalt ka seetõttu, et töötukassa pakutav töötuskindlustushüvitis ja teised toetused on aidanud inimestel siiamaani mõistlikku elatustaset säilitada. Samuti on olnud võimalik kasutada eluasemelaenude maksepuhkusi ning seda võimalust on kasutatud suhteliselt agaralt.

Suurt ebakindlust tuleviku ees ilmestab aga tarbijate kindlustunde indikaator, mis on pikaajalisest keskmisest ligi viiendiku võrra madalamal. Seejuures erineb kindlustunne väga selgelt erinevates sissetulekugruppides – kõige madalama kvartiili kindlustunne on peaaegu kaks korda madalam kui kõige kõrgemal. See peegeldab kriisi erinevat mõju erinevatele ühiskonnagruppidele, võitjate ja kaotajate teket ja ebavõrdsuse süvenemise ohtu. Sissetulekute ebavõrdsust paremini hindava suhtelise vaesuse näitajaid ei ole veel 2020. aasta kohta avaldatud, kuid arvatavasti kannab see sama sõnumit.

Erasektori investeeringud vähenesid 355 miljoni võrra

Kriisi mõjud on olnud sektorite kaupa väga ebaühtlased – on selgeid kaotajaid, aga ka neid sektoreid, mille jaoks kriis on olnud leebem või isegi ärivõimalusi juurde toonud. Kuigi sektoripõhiseid prognoose riiklikus statistikas ei avaldata, siis saab püüda hinnata, milliseks oleks kujunenud erinevate sektorite käekäik, kui 2020. aastal oleks jätkunud tavapärane, senisest trendist lähtuv areng. Hinnates viimase viie aasta põhjal erinevate sektorite müügitulu projektsioone 2020. aastaks ning nende projektsioonide erinevust tegelikust müügitulust, ilmneb ootuspärane tulemus, et suurematest majandusvaldkondadest on oodatust paremini esinenud eelkõige info ja side.

Valdav osa sektoreid on tugevalt allpool kriisieelsetel trendidel tuginevaid ootusi. Tegevusalade keskmisena oli müügitulu 86 protsenti prognoositust, seega on kriisiaastal jäänud ettevõtetel saamata 14 protsendi ehk 9,05 miljardi ulatuses müügitulu. Lisaks juba nimetatud info- ja sidevaldkonnale on kriisiaasta olnud müügitulu mõttes edukas ka farmaatsiatööstusele ning elektroonika- ja keemiatööstusele, kus kõigis on käekäik osutunud paremaks, kui senise trendi põhjal võinuks loota.

Töötuid on prognoositust üle 10 000 rohkem. Kristjan Teedema

Ühe indikaatorina saab uurida ka ettevõtete kasumeid kriisiaastal. Võrreldes projektsiooniga on kriisiaastal suutnud kõige enam kasumeid kasvatada puidutööstus ja farmaatsiatööstus. Kuivõrd kasumid on müügitulust märksa volatiilsemad, on 2020. aasta kasumite projitseerimiseks võetud eelmise kolme aasta keskmised kasumid ning lisatud lihtsalt lineaarne trend. Kõigi tegevusharude keskmisena jäi ettevõtete kogukasum siiski märkimisväärselt ehk ligi 18 protsenti väiksemaks, kui võis seniste trendide jätkudes oodata. Rahalises väärtuses tähendab see ligikaudu 544 miljoni euro suurust erinevust projektsioonist.

Lisaks mitmetele töötleva tööstuse harudele ning IKT-valdkonnale on kogukasumid osutunud oodatust suuremaks ka hulgi- ja jaekaubanduses. Samas peab silmas pidama, et majandusvaldkonna tase on veel üsna üldine analüüsitasand ning detailsemate allharude kaupa vaadates on kasumlikkus erinev.