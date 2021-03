Erinevad laboriliha valmistajad küll kiidavad, kui lähedal nende kauba maitseomadused on tavalihale, kuid valdavalt on tarbimise peamiseks takistuseks olnud hinnavahe.

USA taimepõhiste burgerite valmistaja Impossible Foods teatas veebruaris, et kärbib oma burgeripihvide soovituslikku jaehinda USAs 20 protsenti. Iisraeli idufirma Future Meat Technologies ütles, et suutis valmistada päris kana rakkudest bioreaktoris rinnafileed 7,50 dollariga (6,30 eurot), mis on märkimisväärne edusamm võrreldes laboriliha 300 000 dollarise hinnaga esmaesitlusel 2013. aastal.