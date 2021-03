Musk rahustas Hiina võime Tesla sõidukite asjus

Hiina on Tesla jaoks suur turg, samuti on ettevõttel Shanghais tehas. Hiina moodustab firma müügist neljandiku ning sel aastal loodab Tesla müüa Hiinas 200 000 autot.

Kui Tesla kasutaks oma sõidukeid mõnes riigis luuramiseks, siis suletakse see firma kõikjal. See on väga suur tegur, et jääda väga konfidentsiaalseks, ütles Musk.