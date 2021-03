Maast möödub täna selle aasta suurim asteroid

Asteroidi nimi on 2001 FO32 ning see avastati, nagu nimest nähtub, 2001. aasta märtsis USAs New Mexicos asuva observatooriumi LINEAR poolt. Hilisemad orbitaaljaam NEOWISE’i tehtud vaatlused näitavad, et selle läbimõõt peaks jääma vahemikku 440 kuni 680 meetrit, mis teeb sellest konkurentsitult suurima kosmosekivi, mis sel aastal Maa lähistelt möödub, teatas NASA.

Teleskoobiga püütav infrapunavalgus võib näiteks viidata, et tegu on suure rauasisalduseg asteroidiga. See tähendaks aga kohe, et see on tihedam ja seega ka suurema massiga kui sama suurusega kivist asteroidid. Madal albeedo viitaks aga suurele süsinikusisaldusele ning võimalusele, et tegu võib olla kunagise komeedi tuumaga.