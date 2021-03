Süsinikukäpajälg: kas lemmikloomad on looduse vaenlased?

Oma 2009. aasta raamatuga «Time to Eat the Dog?» («Aeg koer ära süüa?») tekitasid Brenda ja Robert Vale viha lemmikloomaomanike seas, sest ütlesid, et keskmise koera süsinikujalajälg oli kaks korda suurem kui 10 000-kilomeetrisel maasturisõidul. Tosin aastat hiljem on kasside ja koerte söögikommete mõju planeedile veel lahtine.