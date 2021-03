Ajajuhtimise tarkvara kukutas Fred Kriegeri eduka muusikaäri tagaplaanile

Kuuldes, et inimene rajab iduettevõtte, mis tegeleb aja planeerimisega, tekib tahes-tahtmata kahtlus, kas see idee mitte iseenda vajadusest pole tekkinud. Tõepoolest, Scoro sünni ajendiks oligi selle asutaja Fred Kriegeri soov aru saada, kuhu kulub tema aeg.

«Ühel perioodil oma elus tegin pidevalt 16–17-tunniseid tööpäevi, mida oli ilmselgelt liiga palju,» meenutab tänavu EY Aasta Ettevõtja konkursil viie finalisti sekka pääsenud Krieger. «Suurest koormusest isegi hullem oli see, et päeva lõpus valdas mind pea alati tunne, et ülesannete nimekiri on pikem kui hommikul. Mul oli palju ideid ja plaane, aga ma lihtsalt ei osanud oma tegemisi prioriseerida.»