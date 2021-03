Suur lennufirma kaalub seoses kaugtöö kasvuga peakorteri müüki

«Ülemaailmne pandeemia on meile näidanud, et palju meie kolleege naudib kaugtööd ja tahab sellega jätkata ning see on kiirendanud meie lähenemist pakkuda ärksamaid ja paindlikumaid tööviise,» teatas BA reedel AFP-le saadetud avalduses. «Meie eesmärgiks on leida hübriidtöö mudel, mis sobib meie äriga, ühendades meie inimestele kontori ja kaugtöö parimad küljed. Me oleme ka oma äri ümber korraldanud, et kriisist välja tulla, ja kaalume, kas meil on endiselt vaja nii suurt peakorteri hoonet.»