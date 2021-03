Ministeeriumi merendusvaldkond saab uued juhid

«Uued juhid, uued tuuled. Mereriigi võtmeisikud on nüüd valitud, et jätkata võimekamalt meremajandusvaldkonna arendamisega. Väljakutse on suur, kuid nüüd on eeltingimused eduks loodud, soovin meie merendusvaldkonna juhtidele tuult purjesse,» ütles Aas.

Meremajanduse asekantsler Kaupo Lääneranna kureerida on Eesti kui mereriigi turundamine, meremajandusvaldkonna analüüs ja õigusloome valdkonnad. Asekantsler panustab Eesti kui mereriigi rolli tähtsustamisse ja Eesti meremajanduse valdkonna konkurentsivõime tõusu ning vastutab projekti «Laevad Eesti lipu alla» arendamise ja tulemuste saavutamise eest.

Lääneranna sõnul soovib ta keskenduda merendusvaldkonna õigusloome tugevdamisele, kaasajastamisele ning lipuprojektile. «Usun, et minu pikaajalise merenduskogemusega saan kiiresti uude ametisse sisse elada. Kui purjed on paika sätitud ning meeskonnaga tutvutud, loodan jõuda heas koostöös merendussektori ettevõtjate ja huvigruppidega ambitsioonikate eesmärkideni,» selgitas Läänerand.

Läänerand töötas siiani Politsei- ja Piirivalveameti laevastiku juhina. Varem on ta töötanud erinevatel tüürimehe positsioonidel rahvusvahelistes laevafirmades ja Kaitseliidus. Kaupo on aktiivselt tegelenud Eesti mereturvalisuse ja -ohutuse arendamisega ning teinud koostööd siseriiklike ja rahvusvaheliste partneritega merendusvaldkonnas. Läänerannal on magistrikraad Tartu Ülikoolis strateegilise juhtimise vallas omandamisel ning läbitud Eesti Mereakadeemia piiramatu laeva tüürimehe väljaõpe.

Asekantslerile alluv meremajandusosakond kujundab koostöös erinevate partneritega Eesti merenduse valdkonna poliitikat, koostab arengukava ja reguleerivaid õigusakte, kujundab Eesti seisukohad osalemaks nii Euroopa Liidu kui muus rahvusvahelises merendusalases koostöös. Meremajandusosakonna juhataja Jaak Viilipus hakkab koos meremajanduse asekantsleriga eest vedama merenduse valdkonda, konkurentsivõimet tõstvaid tegevusi ning suunavad mereriigi arengut.

Viilipus on töötanud erinevates ettevõtetes tüürimehe kohtadel nii Eesti kui ka teiste riikide lipu all, omades kogemust ka laeva lipu vahetamise projektides. Varasemalt on ta olnud ka aktiivne merendussektori eestkõneleja, võttes osa 2017. aastast senise lipuprojekti töögruppides ning transpordi ja liikuvuse arengukava väljatöötamise töögruppides. Viilipusel on sel kevadel ees magistritöö kaitsmine Tallinna Tehnikaülikoolis meretranspordi juhtimise erialal, eelnevalt on ta lõpetanud Eesti Mereakadeemia tüürimehe eriala ning logistika juhtimise Suurbritannias.