Huvi kodumaiste lendude vastu on oluliselt vähenenud

Lennud Hiiumaale olid jaanuaris tühjemad kui kunagi varem. «Covid-19 viiruselevik on oluliselt mõjutatud lennureisijate arvu. Jaanuar 2021 oli lennureisijate arvu silmas pidades meie lepingu perioodi kõige väiksema reisijate arvukusega kuu,» kommenteeris Transavia baltika esindaja Rene Must. Must selgitas, et jaanuaris lendas 397 reisijat, mis tegi 19 reisijakohaga lennuki keskmiseks täituvuseks 31 protsenti.