Ekspert selgitab: miks põllumaade hinnad kordades erinevad?

«Esiteks on tähtis muidugi maatüki viljakus ja selle harimise lihtsus. Liivast, soist või kive täis pinnast tuleb enne tugevalt väärtustada, et ta viljakandvaks maaks muutuks, aga see kõik maksab,» sõnas ta.

Kõige olulisema tegurina tõi Sempelson välja aga nüansi, kas lähiümbruses tegutseb mõni suur põllumajandusettevõte. «Neile on väga oluline, et haritavad põllud paikneksid üksteisele lähedal – see hoiab kokku nii kütust kui aega. Just suurtootjate naabruses on korralikud põllumaad kõige väärtuslikumad, nii et kui keegi peaks tahtma põllumaadesse investeerida eesmärgiga need välja rentida, siis tasub kindlasti teha ära korralik eeltöö, kes ja kui kaugel on suuremad potentsiaalsed rentnikud,» lisas Sempelson.