LG uus nutiteleriplatvorm saab mitmed olulised täiendused

Lisaks käib nutiteleriga koos Magic Remote pult, mida on mugavam kasutada ning käes hoida ja sellega platvormil navigeerida. Uus Magic Remote pakub kasutajasõbralikumaid funktsioone, nagu näiteks kiiremat ühendust teleri ja teiste seadmete vahel, aga ka NFC-funktsiooni Magic Tap, mis tähendab, et asetades telefoni vaid lühikeseks hetkeks vastu pulti, on võimalik jagada oma telefoni sisu teleriga või vastupidi. Nii saavad kasutajad vaadata oma telefoni salvestatud sisu suurelt teleriekraanilt, ilma et peaks samal ajal loobuma teiste telefoni funktsioonide ja rakenduste kasutamisest.