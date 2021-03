SpaceX avaldas kõrgkvaliteetse video viimasest raketikatsetusest enne plahvatust

Videos on näha Starship SN10 õhkutõusu ja maandumist. Raketi plahvatus on videoklipist välja jäetud.

Rakett plahvatas mõni minut pärast maandumist, paiskus õhku ja prantsatas siis maha. Maandumisel oli näha, kuid Starship SN10 põhjast lõid välja leegid. SpaceXi juht Elon Musk selgitas Twitteris, et maandumine toimus liiga kiiresti ja see kahjustas raketi jalgu. Maandumisel lekkis ka ilmselt kütust ja see viiski lõpuks plahvatuseni.