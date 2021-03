KUULA ⟩ Marsikulgur salvestas punasel planeedil heli, mida NASA ei oska veel selgitada

USA kosmoseagentuur avaldas kolmapäeval 7. märtsil lindistatud helisalvestise kulguri sõidust. Sellel on kuulda kriginat või sahinat, mille päritolu NASA insenerid alles üritavad välja selgitada. Salapärast heli on kuulda alates 22. sekundist.

NASA tõi pressiteates välja, et krigisemise põhjuseks võib olla kulguri elektroonika, mis häirib heli salvestamist või siis tekib see hoopis kulguri liikumisega. Kosmoseagentuuri insenerid jätkavad selle uurimist.

Perseverance maandus Marsil 18. veebruaril. Tegemist on viienda kulguriga, mille NASA on lähetanud punast planeeti uurima.

Perseverance on eelmise kulguri Curiosity täiendatud versioon. See on kiirem ja tugevamate ratastega, tema arvutivõimsus on suurem ning ta suudab liikuda iseseisvalt 200 meetrit päevas.