Detailne selgitus töölepinguseadusest: mida võib töötajalt küsida ja millal palka kärpida

Näiteks võib hiljutise kohtupraktika kohaselt lugeda töölepingu sõlmituks juhul, kui töötaja on töölepingu allkirjastanud ja ilmunud tööle, kuid tööandja seevastu on jätnud töölepingu allkirjastamata, samuti kui tööandja töötajat tööle ei luba ja töölepingut kirjalikult ei vormista. Lisaks on riigikohus täiendavalt rõhutanud, et töölepingu võib lugeda sõlmituks ka siis, kui kokkulepe ei ole kirjalikult fikseeritud. Kuigi tööleping tuleb sõlmida kirjalikult, ei tähenda kirjaliku nõude täitmata jätmine seda, et kehtiv leping puudub. Lisaks on oluline tähele panna, et TLS ei näe ette ega tunne mõistet nagu proovipäev – töötaja sobivuse hindamine on võimalik kandideerimise käigus või katseajal.

Seega ei saa töölesoovijalt oodata konkreetsete tööülesannete täitmist, näiteks klientide teenindamist kaupluse kassas või kauba riiulitesse panemist müügisaalis. Sellistel juhul on isik asunud tööd tegema ja poolte vahel on tekkinud töösuhe.

4. Kaugtöökokkulepe (TLS § 6 lõige 4)

Ülemaailmsest kriisist ajendatuna on tulnud töötaja ja tööandja vahelistes suhetes teha enneolematult palju kohendusi – sealjuures sõlmitakse aina usinamalt kaugtöökokkuleppeid.

Järsku aset leidnud muudatustega võib aga tõstatuda rohkelt küsimusi või murekohti. Uuendatud selgitused sisaldavad arvukalt soovitusi ja juhiseid osas, milles peaksid töötaja ja tööandja enne kaugtöö võimaluse kasutamist kokku leppida. Näiteks peaksid pooled kokku leppima selles, kuidas ja milliste vahenditega toimub tööülesannete jagamine ja suhtlus tööandjaga, kuidas ja millal töötaja kaugtöö võimaluse kasutamisest tööandjat teavitab, milliseid kohandusi vajab töötaja töökoht kaugtööl olles ning muudes asjakohastes aspektides. Oluline on, et kaugtöö tegemine saab toimuda pooltevahelise kokkuleppe alusel – ühelt poolt ei saa tööandja selleks sundida ja teiselt poolt ei ole töötajal õigust kaugtööd nõuda.

5. Töölepingu sõlmimine alaealisega (TLS §-d 7, 8, 43, 49 jt)

Võrreldes vana käsiraamatu aluseks oleva seadusega on oluliselt muutunud alaealiste töötamist puudutav regulatsioon. Näiteks on muudetud korda, millal on alaealisega töölepingu sõlmimiseks vajalik tööinspektsiooni luba, samuti on seotud teatud vanuses alaealiste töölevõtmine koolikohustuslikkuse või koolivaheaegadega (üldiselt on alaealisel koolivaheajal lubatud kauem töötada kui õppeveerandi kestel).

Üldjuhul eristatakse alaealiste töötamisele kehtestatud nõudeid vanusegrupiti. Võib öelda, et töölepingu seadus lähtub põhimõttest, et mida noorem alaealine on, seda enam kaitset ta vajab. Täiendavalt on seaduses muutunud sätted alaealiste põhipuhkuse, igapäevase puhkeaja ja ka lubatud tööajavahemike kohta, muudatusi on käsiraamatus vastavalt selgitatud.

6. Lepingueelsed läbirääkimised (TLS § 11)