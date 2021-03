Maaeluministeerium võtab luubi alla nimetuse «neitsioliiviõli»

«Praegu on õigusaktides sätestatud erinevad versioonid tõlkest, millest levinuim on «ekstra-neitsioliiviõli». Selline toortõlge ei ole vastavuses Eesti Keele Instituudi (EKI) soovitusega. EKI soovitab tõlkeks kasutada «esimese pressi oliiviõli» või «esimese külmpressi oliiviõli», kirjutas Peil. Ühendi virgin olive oil tõlkevastete pärast on korduvalt pöördutud ka Eesti Keele Instituudi keelenõuandesse.