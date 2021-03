USA aastapikkune tööpuuduskriis on endiselt terav

Tööministeerium teatas, et 14. märtsiga lõppenud nädala jooksul esitati 770 000 uut hooajaliselt korrigeeritud taotlust töötuhüvitise saamiseks, mida on 45 000 võrra rohkem kui nädal varem.

Ühtlasi on see juba 52. nädal, mil taotluste tase on kõrgem, kui oli aastail 2008–2010 üleilmse rahanduskriisi ajal, mil USA viimati massilise tööpuudusega silmitsi oli.