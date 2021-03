Maailma kuumim finantsskandaal: vastu pükse said Šveitsi pank, investorid ja terved linnad

Greensilli äriidee oli lihtne: ta pakkus niinimetatud tarneahelate finantseerimist. See meenutab faktooringut, aga erinevus seisneb selles, et siin müüb tarnija oma arve vahemehele, tavaliselt pangale, kes määratud tasu eest ise raha ostjatelt välja nõuab. Sedaviisi saab müüja kohe raha kätte. Kuna paljud ettevõtted on hakanud oma maksetähtaegu pikendama, aitab see raha kiiremini kätte saada. Paraku tähendab see samuti, et müüja peab eraldi peale maksma, et omaenese raha pisut kiiremini kätte saada.