Lääne-Nigula tuulepargi planeeringuvaidlus võib minna kohtusse

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on neil pärast vaideotsuse teatavakstegemist võimalik esitada 30 päeva jooksul kaebus halduskohtusse. «Enefit Green kaalub seda võimalust,» kinnitas Kärmas.

Enefit Green esitas vallavolikogule vaide, sest ei nõustunud Lääne-Nigula vallavolikogu otsusega Risti tuulepargi eriplaneering lõpetada. «Ettevõte on jätkuvalt seisukohal, et võrreldes eriplaneeringu algatamisega, pole viimase 15 kuu jooksul ilmnenud asjaolusid, miks seda lõpetada,» sõnas ta. «Me oleme jätkuvat valmis leidmaks vallaga koos parim lahendus, kuidas tuulepark elukeskkonda sulandada nii, et kohaliku kogukonna ja arendaja huvid oleks võrdselt kaalukausil – leida kompromiss.»