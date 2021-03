Elron otsib uut juhti

«Kahe väga põneva ja eduka tööaasta järel Elronis olen otsustanud vastu võtta uued väljakutsed rahandusministeeriumis. Tegin selle otsuse väga raske südamega, sest raudteevaldkonna töötajate pühendumus ja armastus oma töö vastu on olnud tõeliselt inspireeriv - ma ei ole sellist pühendumust teistes sektorites kohanud. Selle paari aastaga oleme koos Elroni meeskonnaga teinud väga olulisi ja raudteetransporti edasiviivaid samme - paika pannud ettevõtte pikaajalise strateegia, sõlminud lepingu uute rongide ostmiseks ning eesliinitöötajatena koos üle elanud pika koroonaperioodi,» võttis Saks ametiaja kokku.

Elroni nõukogu esimees Andres Allikmäe tänas lahkuvat juhti sihikindla ja tulemusliku juhtimise eest. «Kahe aasta jooksul on ettevõttes läbi viidud mitmeid uuendusi, eelkõige tööprotsesside tõhustamise ja digitaliseerimise osas. Tänan Merikest hea ja ladusa koostöö eest Elroni juhtimisel ja soovin talle edu uutel väljakutsetel,» sõnas AS Eesti Liinirongid nõukogu esimees Andres Allikmäe.