Microsoft lubab endiselt tasuta vana operatsioonisüsteemi uuendamist Windows 10-le

Microsofti töötaja avaldas selle Redditi foorumis, kus üks kasutaja uuris, kas tasuta uuendamine on endiselt saadaval. Microsoft pakkus uuendamist kui Windows 10 välja tuli, aga tasuta värskendamise tähtaeg kukkus juba 2016. aastal.

Microsofti töötaja hoiatas, et uuendamisse tuleks suhtuda ettevaatlikult, kuna see ei pruugi kõikidel kasutajatel korralikult töötada.

Uuendada on praegu võimalik Windows 7 ja uuemaid operatsioonisüsteeme. Selleks tuleb minna Windows 10 tarkvara allalaadimise lehele. Sealt tuleb alla sikutada "Windows 10 Media Creation Tool" ja seejärel valida "Upgrade this PC now". Seejärel peaks algama installeerimise protsess.