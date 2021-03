Täna pühkisid protsendi oma hinnalt nii WTI kui ka Brenti sort: esimese barreli hind taandus 63,85 dollarile, Brenti barrel kauples 67 dollari tasemel. Viimase viie päevaga on nafta hind 3% langenud, kuid alates aasta algusest on tõus olnud tervelt 32%.

Kuna nafta hinna tõusu taga on eelkõige lootus, et majandus ja seega ka nõudlus nafta järele hoogsalt taastub, lõid viimaste päevade uudised turu pisut kõikuma. Nimelt selgub, et kriisist taastumine ei lähe mitmetes riikides, eelkõige Euroopas endas, siiski nii libedalt nagu oodati. Worldoil.com toob välja, et samal ajal kui USAs ja Indias on mootorikütuste tarbimine hoogu saanud, siis Prantsusmaal on tarbimine aastatagusega võrreldes 10% madalamal tasemel.