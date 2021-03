Tehnoloogiaga looduse vastu: AÜE loodab droonidega hakata ilma kontrollima

2017. aastal eraldas AÜE valitsus 15 miljonit dollarit (12,6 miljonit eurot) üheksale projektile, mille eesmärk on sademeid suurendada.

Professor Maarten Ambaum selgitas, et droonidega üritatakse pilvedes vihmapiiskade tasakaalu mõjutada. «Kui piisad lähevad kokku ja on piisavald suured, siis sajavad need vihmana alla,» ütles Ambaum.