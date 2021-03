Emotsiooniostud on üks peamisi põhjuseid, miks paljud eestlased palgapäevast palgapäevani elavad. Nüüd on just õige aeg, et oma väljaminekuid paremini planeerida ja kulutused kontrolli alla saada, kirjutab Eesti Pangaliidu finantshariduse toimkonna juht ja LHV jaepanganduse kliendisegmendi juht Liis Lepik.