FOTOD ⟩ Selliseid humanoidroboteid võib mõne aasta pärast Eesti poodides näha

Lahenduse eeliseks on fakt, et masinad saaksid töötada ööpäevaringselt ja tulevikus teha ka toodete inventuuri.

«Jaekaubandustehnoloogiad on viimastel aastatel märkimisväärselt edasi arenenud ja taolistesse tehnoloogiatesse investeerimine aitab poodidel erinevaid protsesse palju kiiremini ja efektiivsemalt korraldada. Uute tehnoloogiate loomisel on oluline luua lahendusi, mis on kaubanduses töötavatele inimestele toeks ja jätavad neile rohkem aega olulisega tegelemiseks. Meil on koostöö üle hea meel ja ootame juba hetke, mil saame humanoidrobotid laiemalt kättesaadavaks teha,» sõnas StrongPoint Baltikumi tegevjuht Rimantas Mažulis.