Vaba Akadeemia loeng ⟩ Tõnu Viik: «Kuidas käib kosmiliste rändurite käsi?»

Juttu tuleb 1977. aastal USAs lendu lastud kahest sondist Voyager-1 ja Voyager-2, mida loengus nimetatakse Ränduriteks. Saame ka teada, palju nad maksma läksid, kust nad energia saavad ja kuidas see Eestiga seotud on, mis asi on linguefekt, mida nad teel uurivad ja kuhu nad praeguseks jõudnud on.