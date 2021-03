Teatavasti said inimesed hakata aasta algusest kirjutama avaldusi, et oma teise sambasse kogunenud pensioniraha välja võtta. Kuna aga riik on vahepeal omapoolsed maksed peatanud, siis tuleb pensioniraha väljavõtjatele välja maksta ka see osa, mis riik on lubanud hiljem kogumisega jätkajatele tagasi maksta.