Kas tervisepass taaselustab maailmas reisimise?

«Selle sertifikaadiga püüame aidata liikmesriikidel taastada vaba liikumine turvalisel, vastutustundlikul ja usaldusväärsel moel,» ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. See näitab, et «inimene on kas vaktsineeritud või andnud hiljuti negatiivse testi või on Covidi läbi põdenud ja seega on tal antikehad».