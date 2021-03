Samsung tuli välja Eestis populaarsete nutitelefonide uute mudelitega

A-seeria telefonid on juba aastaid Eesti ühed müüdumad ja laialdasemalt kasutatavad nutitelefonid ja uued seadmed on varustatud mitmete kasulike funktsioonidega, mis on varem saadaval olnud vaid tipptelefonidel.

«Meie A-seeria telefonid on eestlaste seas äärmiselt populaarsed ja igal aastal leiab need telefonid enamike edasimüüjate nutitelefonide müügiedetabelite tippudest. Seetõttu on tegemist meie jaoks väga tähtsa telefoniseeriaga, mida igal aastal uuendada. Sel korral on uutel Galaxy A52 ja Galaxy A72 telefonidel võrreldes varasemaga märkimisväärselt suuremad akud ja telefonidele on lisatud mitmeid uusi kaamerafunktsioone, mis on seni saadaval olnud S21 seeria tipptelefonidel. Samuti on uued telefonid IP67 vee- ja tolmukindlad,» sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Eestis on võimalik osta kolme eri A-seeria mudelit – Galaxy A52, Galaxy A52 5G ja Galaxy A72. Kõige võimsam põhimudel kogu seeriast on Galaxy A52 5G, mis pakub võrreldes tavalise A52 mudeliga kiiremat 120 Hz värskendussagedusega ekraani, 5G ühendust ja rohkem RAM-i. Galaxy A72 on varustatud aga suurema ekraani ja akuga.

Kõigil mudelitel on 128 GB salvestusruumi, millele saab lisada kuni 1 TB microSD mälukaardi.

Galaxy A52 esiküljel on 6,5-tolline FHD+ Super AMOLED Infinity-O ekraan. Ekraani värskendussagedus on 5G mudelil 120 Hz ja tavalisel A52 mudelil 90 Hz. Ekraani sisse on ümara sisselõikega paigutatud ka 32 MP esikaamera. Galaxy A72 telefonil on 6,7-tolline FHD+ Super AMOLED ekraan, mis toetab 90 Hz värskendussagedust. Esikaamera on seadmel sama A52 mudelitega.

Ekraanid on pälvinud ka maailma juhtivalt sertifitseerimisettevõttelt SGS Eye Care sertifikaadi tänu nende silmasõbralikkusele. Telefonide Eye Comfort Shield funktsioon vähendab ekraanist tulevat sinivalgust, mis on silmadele kurnav.

Galaxy A52 telefonide tagaküljelt leiab neli kaamerat – 64 MP optilise pildistabilisaatoriga (OIS) põhikaamera, 12 MP ülilainurkkaamera, 5 MP makrokaamera ja 5 MP sügavuskaamera, mille eesmärgiks on aidata telefonil tagada elutruud uduse tausta ehk bokeh efekti. Galaxy A72 on varustatud samade kaameratega, ühe erinevusena on A72 telefonil sügavuskaamera asemel 8 MP telefotokaamera, mis toetab kuni kolmekordset optilist ja kuni 30-kordset digitaalset suumi.

Telefonide kaamerasüsteemid on lisaks riistvarale varustatud mitmete tarkvarafunktsioonidega, mille tõi Samsung turule S21 seeria tipptelefonidega. Näiteks saab telefonidel kasutada 4K video snap lahendust, mis lubab valida salvestatud 4K videost mõne kaadri ja muuta see pildiks. Samuti on telefonidel hämarates oludes pildistamiseks mõeldud Night Mode ja Scene Optimizer, mis analüüsib kaadris olevaid objekte ja kohandab neile vastavalt värve ja pildi töötlust. Lisaks saab telefonides kasutada AR Emoji ja My Filter funktsioone, mis on mõeldud fotodele mänguliste filtrite lisamiseks ja koos Snapchatiga arendas Samsung telefonidele välja ka Fun Mode lahenduse, mis lubab piltidele lisada liitreaalsuselemente.

Koos riist- ja tarkvarauuendustega pakub Samsung telefonidele ka pikaajalist tarkvaratuge nii operatsioonisüsteemiuuenduste kui ka turvauuenduste vallas. Seadmed tulevad turule Android 11 operatsioonisüsteemiga ja saavad sellele lisaks kolm põlvkonda Android uuendusi ja minimaalselt neli aastat regulaarseid turvauuendusi.