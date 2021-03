Venemaa andis Twitterile viimase hoiatuse ja ähvardab võrgustiku täielikult blokeerida

10. märtsil teatas Roskomnadzor, et aeglustab Twitteri tööd ning ähvardas võrgustiku blokeerimisega. Ametlikuks põhjenduseks oli, et sotsiaalvõrgustik ei eemalda alaealisi enesetappudele kutsuvaid üleskutseid. Võimud teatasid otse, et Twitteri aeglustamine on vaid algus ning järjekorras järgmine on Facebook.