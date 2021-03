Volkswagen võib varsti Tesla elektriautode troonilt tõugata

Šveitsi panganduskontsern UBS prognoosib, et Volkswageni elektriautode müüginumbrid kerkivad 2022. aastaks Teslaga võrdsele tasemele, kirjutab CNN.

«Tesla ei täheda ainult elektrisõidukeid. Teslal on ka väga tugev tarkvara. Nende auto on nagu seade ja neil läheb autonoomse poole arendamine hästi. Aga jah... me kavatseme astuda Teslale vastu,» ütles Volkswageni tegevjuht Herbert Diess.