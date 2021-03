Coop Pank toob laenuturule lisaraha

Coop Pank kuulutas eile välja võlakirjaemissiooni, millega annab investoritele võimaluse märkida kokku 8 miljoni euro väärtuses panga allutatud võlakirju, mille aastane tootlus on 5,5 protsenti. See on esimene etapp 20 miljoni euro suurusest Coop Panga allutatud võlakirjade programmist, millega soovitakse rahastada oma kasvustrateegiat. Panga juhatuse esimees Margus Rink rääkis intervjuus, miks emissioon täpsemalt korraldati.