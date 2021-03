Hotellide ja restoranide liidu uus juht: hüppan vette koduses veekogus, aga vett, milles jõuliselt ujuda, paraku ei ole

«Peame uue olukorraga kohanema ja olema valmis selleks, et see kriis ei kao kuude, vaid pigem aastatega. See loob hea pinnase arenguteks ja tõenäoliselt ka täiesti uutmoodi teenusteks. Turismi taastudes peame olema tugevamad ja paremad kui olime enne kriisi, sest iga sihtkoht tahab turismitulu kiiresti taastada ja konkurss läheb pingeliseks. On rõõm, et siseturism ei ole kuhugi kadunud ja loodan, et meie inimesed avastavad Eestimaad sama innukalt edasi ka pärast maailma avanemist. Eesti klient on üks nõudlikumaid ja juba seetõttu hindamatu asjaosaline valdkonna arengute juures,» ütles Maidla.