Eksperdid: teisest sambast lahkumisega on palju kaotada. Eriti kõrgepalgalistel

Eestis on II sambasse pensionit koguvaid inimesi ligikaudu 760 000 ning praeguseks on pea 102 000 inimest ehk üle 13% kogujaist andnud sisse avalduse II pensionisambast lahkumiseks.

II sambast lahkumise kasuks räägib majanduslikust vaatepunktist aga oluliselt vähem fakte kui selle vastu, ning mida kõrgem on inimese keskmine palk, seda rohkem on tal II sambast lahkumise korral potentsiaalselt tulevikus kaotada.

«Põhiline kaotus II sambast lahkunud inimese jaoks on see 4% brutopalgast, mille riik omalt poolt tema pensionisambasse lisab,» ütles Luminori Baltikumi pensioniüksuse juht Rasmus Pikkani. «Mida suurem on inimese keskmine sissetulek, seda suurem on ka rahaline kaotus. Teenides Eesti keskmist palka ehk ligi 1500 eurot kuus, oleks kaotus iga kuu 60 eurot, mis teeb terve aasta peale 720 eurot ja 10 aasta peale 7200 eurot,» lisas ta.