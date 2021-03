OTSE ⟩ Alexela juht: ühepajatoidus porgandite ja kaalikate ümberpaigutamine ei anna teist tulemust. Sama toimub majanduses

Laane ütles, et see kõlab küll ehk halvasti, kuid digitundi andvate õpetajate asemel tuleks vaktsineerida töötajaid tööstuses. Samuti on tema sõnul turismisektoril läinud tõesti halvasti, kuid tuleb endale aru anda, et turism on küll tore, kuid see on mõne väikese erandiga siiski vaeste riikide sündroom.

Laane on tegev majandus- ja kommuniaktsioonimisnisteeriumi erinevates töögruppides. Tema sõnul tuleb meil Euroopast raha tõesti palju, kuid sellest rahast kasutatakse tõesti eesmärgipäraselt väärtuse loomiseks vähe. Ta tõi näiteks REACT-EU, millest peaks tulema 160 miljonit eurot, millest ettevõtlusesse läheb 33 miljonit. «Ülejäänud osa läheb leemekulbi liigutamiseks maja sees,» lausus ta.

Laane hinnangul läheb liiga palju vahenedid pehmesse loomesse. «Digitaliseerimine on tore ja oluline, aga kui selle tulemusena eksport ei kasva, siis me väärtust ei loo,» lausus Laane.

Laane sõnul kasutame me raha lihtsalt ära, kõikidel on tore olemine, aga midagi ei muutu. Selline olukord on tema sõnul praegu avalikus sektoris. «Töökohad ja palgad on säilinud, aga majanduses sellest paremaks ei lähe».

Laane tõi välja, et kuigi pangad kinnitavad praeguses kriisis pidevalt oma toetust ja abivalmidust, siis tegelikult ei ole pangandus eriti sõbralik. «Meil on intressimarginaalid ainult kasvus olnud,» lausus Laane.

Toetada tuleks tulevast kasvu toetavaid projekte

Eesti Panga president Madis Müller lausus seminari avakõnes, et Eesti ja kogu euroala ei pista praegu rinda ainuüksi tervisekriisiga, vaid struktuursete probleemidega. Nende lahendamiseks on vajalik investeerida tulevast kasvu toetavatesse projektidesse.

Kui siiani on Eesti majandus kriisis suhteliselt hästi toime tulnud, siis kriisi uues laines on ilmne, et majanduskasv taastub hiljem, kui veel detsembris prognoositi. «Praeguseks on ettevõtted uute oludega kohanenud nii palju kui võimalik. Siiamaani on veel jagunud varusid, millega ettevõtete tegevus ja majandus üldisemalt käima tõmmata, kui piirangud kaovad, nagu seda eelmisel suvel nägime. Ei saa aga eeldada, et reservid ja säästud peavad rusutud majanduskeskkonnas lõputult vastu,» möönis Müller.

Läinud kevadega võrreldes on mõned olulised positiivsed erinevused – meil on toimivad vaktsiinid, mitmed suured riigid, nagu USA, stimuleerivad oma majandust jõuliselt ning käivitumas on Euroopa Liidu tugimeetmed kriisist taastumiseks. «Seetõttu on laiem väliskeskkond parem, kui veel sügisel julgesime loota,» nentis Müller.

Nii Euroopa Keskpank kui ka OECD on selles valguses hiljuti majandusprognoose tõstnud. Euroopa Keskpank prognoosib selleks aastaks 4-protsendilist majanduskasvu, mis pandeemiakriisi eelset taset aga ei taasta.

Kell 10 alanud seminari teemad:

Mida peaksime tegema, et Eesti majandus taastuks kriisist tugevama ja tulevikukindlamana? Kell 10 algavat arutelu saab jälgida Postimehe vahendusel.

Kuidas kasutada Euroopa Liidu toetusi ja keskpanga tagatud soodsat laenuraha sellisel moel, et kriisist ülesaamine poleks üksnes taastumine, vaid investeering tulevikku?

Millega tõsta Eesti majanduse teadmusmahukust ja töötajate oskuste taset ning mida tuleks ärikeskkonnas muuta, et Eestis tahaksid kanda kinnitada kõrgtehnoloogilised ettevõtted ja oma ala tipptegijad?

Milline võiks olla riigi ja erasektori rollijaotus majanduse rahastamises?

Seminari esinejad:

Seminari avab Eesti Panga president Madis Müller majandusülevaatega, millele järgnevad kaks aruteluringi.

Kriisist jagusaamise ja Eesti majanduse konkurentsivõime üle arutlevad Anneli Heinsoo (TietoEVRY), Andreas Laane (Alexela Grupp), Piret Mürk-Dubout (Tallink Grupp), Keit Pentus-Rosimannus (rahandusminister) ja Urmas Varblane (Tartu Ülikool). Vestlust juhib Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik.