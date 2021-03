Vene vabasukelduja püstitas jää all sukeldumise uue sügavusrekordi

Baikali järve Zmeinaja lahele tehtud jääaugus püstitas Venemaa vabasukelduja uue jää all sukeldumise sügavusrekordi, kui käis kahe minuti ja 53 sekundi jooksul ära 80 meetri sügavusel, teatas Venemaa vabasukeldumise liit. Selle tulemusega võttis Moltšanov jää all hingamisaparaadita sügavusse sukeldumise Guinessi maailmarekordi üle austraallaselt Ant Williamsilt, kes 2019. aastal käis Norras 75 meetri sügavusel jää all.