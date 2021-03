Uus veebirakendus aitab põgeneda igavalt videokohtumistelt

Kasutaja ise heliefekte ei kuule, kuid see võib teiste kõne osapoolte elu väga ebameeldivaks teha. Ja see annabki vabanduse vestluselt või koosolekult lahkuda.

Rakenduse kõige veenvamad efektid on ilmselt halva internetiühenduse imiteerimine, kaja tekitamine ja lapse nutt. Helide valikus on aga ka urineerimine ja nuttev mees, mis võivad aga tekitada hoopis palju küsimusi.

Rakenduse loojaks on arendaja Sam Lavigne, kes on varem loonud rakenduse nimega Zoom Deleter. See rakendus kontrollib regulaarselt, kas arvutisse on installeeritud Zoom ja kui selle leiab, siis kustutab kohe.