Kõik, mida pead koondamisest teadma

Kuna kõikvõimalikud lepingu ülesütlemised tekitavad inimestes eriti majanduslikult rasketel aegadel ehk esialgu kerge šoki, tasub enne tööandja pakutud lahendustega nõustumist aeg maha võtta. Tööandjad ei pruugi käituda töötaja huvidest lähtuvalt ning pakutud lahendus võib suisa illegaalne olla. Asi on aga selles, et kui kord allkiri antud, siis on raske kui mitte võimatu probleeme tõendada.