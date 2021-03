Eesti teadlased seletavad: kuidas mõjutavad geenid Covid-19 haiguse kulgu?

Lisaks esineb uuringus välja toodud piirkondades hulganisti geene, mis mõjutavad immuunsüsteemi arengut, südame-veresoonkonna toimimist ning inimrakkude eneseregulatsiooni.

Hetkel ei ole võimalik väita, et just need geenid Covid-19-sse haigestumist otseselt reguleeriks, kuid need annavad meile väärtuslikku informatsiooni viiruse võimalikust toimest organismis, mis omakorda võivad viia järgmiste arenguteni haiglapraktikas ja ravimiuuringutes. Samuti võib see osutuda kasulikuks ka teiste nakkushaiguste uuringute puhul.

FOTO: TÜ Genoomika Instituut

HGI uuringus tuvastati ABO geeni sees 40 geenivarianti (joonisel roosad pallid), mis viitavad selle geeni rollile Covid-19sse nakatumisel. Tavabioloogias määrab ABO geen muuseas ka meie veregrupi. Covid-19 haiguskäiku mõjutavad geenivariandid pole suure tõenäosusega aga samad variandid, mis määravad inimese veregruppi (joonisel roosad pallid), seega otsest geneetilist seost veregrupi ja Covid-19 vahel ei leitud.

Geeniuuringute võimalused

Suuremahuliste geneetiliste analüüside näol on meie käes võimas tööriist, mis aitab tuvastada inimesed, kellel esineb suurenenud või hoopis vähenenud riske Covid-19 suhtes. Statistiliste meetoditega saame hinnata, milline on patsiendi edasine prognoos. See aitab omakorda langetada meditsiinisüsteemil vajadusel olulisi otsuseid kiirema sekkumise kohta.

Sellised uuringud on ka siiani peamine allikas, mille põhjal geneetilisi riskiskoore arvutatakse - just need on hädavajalikud tööriistad, et populatsioonis inimestele geneetilise eelsoodumuse riski hinnata. Pikemas plaanis võimaldavad laiapõhjalised geneetilised uuringud tuvastada ka uudseid molekulaarseid mehhanisme, mis võivad osutuda märgilise tähtsusega tõhusate ravimite või ravimeetodite avastusteks või vaktsiinide väljatöötamiseks.